Бабушка уехала: главарь банды черных риелторов рассказал, как убивали петербуржцев

В Городском суде Санкт-Петербурга проходят слушания с присяжными заседателями по делу банды черных риелторов, которую организовал участковый уполномоченный майор полиции Сергей Крохин, работавший на тот момент в 39-м отделе полиции в Колпино. На счету банды десять убитых человек. На заседании суда побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, впервые после начала пандемии суды Санкт-Петербурга открыли свои заседания для публики, вернув таким образом судебной системе необходимую процессуальную публичность.

На этом судебном заседании главарь банды Сергей Крохин, уже приговоренный к пожизненному заключению по другим эпизодам, в подробностях рассказал, как он с подельниками Забаром Зубовым и Виктором Зориным завладел двухкомнатной квартирой в Колпино на проспекте Ленина, дом 41.

В конце 2013 года участковый полицейский Крохин обратился к своему знакомому Забару Зубову с предложением завладеть какой-либо квартирой, чтобы потом продать ее и поделить деньги. Для этого они решили привлечь в помощь Виктора Зорина, который имел связи в среде наркоманов. Крохин справедливо рассчитывал, что у кого-то из них найдется подходящая кандидатура с квартирой. Первоначально Зорина не посвящали в то, что завладение квартирой будет результатом убийства владельца, ему сказали, что это будет результатом мошенничества. Через некоторое время Зорин сообщил, что у него есть знакомый Анатолий В., который живет в двухкомнатной квартире на проспекте Ленина в Колпино со своей 80-летней бабушкой, хозяйкой жилплощади. Кандидатура устроила, потому что внук злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Было решено подвигнуть Анатолия В. к заключению фиктивного брака с подставной девушкой, чтобы иметь гарантию, что после смерти бабушки и внука квартира отойдет им. В качестве невесты Зубов предложил свою дочку Анастасию М.

Зорин стал плотно общаться с Анатолием В., вместе распивали алкоголь и употребляли героин. Через некоторое время Зорин убедил Анатолия зарегистрировать фиктивный брак за вознаграждение в 50 тысяч рублей, мотивируя это тем, что у девушки проблемы с цыганским бароном и это единственное спасение для нее. После получения согласия Анатолия В. вся троица стала снабжать его бесплатным алкоголем и наркотиками, которые Зубов приобретал у цыган, чтобы будущая жертва лишний раз не выходила на улицу. Весной 2014 года состоялась регистрация брака Анатолия В. и Анастасии М. Тут надо отметить, что, по словам Крохина, Анастасия М. знала, что ее фиктивный муж впоследствии будет убит.

После регистрации брака дело оставалось за малым. Были изготовлены дубликаты ключей от квартиры. Убивать бабушку должен был Зубов, но он попросил подстраховать его Зорина. Тот согласился. Преступники обследовали местность вокруг дома на предмет видеокамер и составили детальный план.

В начале августа 2014 года, в день убийства несчастной бабушки, Крохин под предлогом знакомства с наркодилером вывез Анатолия В. в Кронштадт. В это время Зубов и Зорин зашли в квартиру. В последний момент Зорин запаниковал и хотел отказаться, но Зубов пригрозил, что тот ляжет в могилу вместе с бабушкой. В квартире они зашли в комнату к 80-летней старушке, которая лежала на кровати под одеялом. Зубов сел сверху несчастной женщины и приложил к лицу полиэтиленовый мешок, пока она не задохнулась. Зорин держал за ноги. После того как все было сделано, Зубов позвонил Крохину и сообщил: «Бабушка уехала».

Получив подтверждение, что преступный план удался, Крохин отвез Анатолия В. обратно в Колпино и высадил около дома, а сам уехал. На следующий день внук сообщил бандитам, что бабушка скончалась. Тут большой неприятностью для них стал тот факт, что на наследство в виде квартиры объявился еще один претендент, сестра Анатолия В., внучка убитой бабушки, которую они не смогли вычислить.

В конечном счете за полквартиры преступники смогли выручить 800 тысяч рублей.

Все это Сергей Крохин рассказывал будничным тоном, слегка раздражаясь на уточняющие вопросы прокурора.

Банда попала в поле зрения следствия в 2015 году, когда пыталась мошенническим способом завладеть квартирой на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Тогда были арестованы основные участники: Забар Зубов, Виктор Зорин и Сергей Никитин. В ходе завладения этой квартирой были убиты три человека. Задержанные дали показания на организатора и руководителя банды, которым оказался бывший полицейский Сергей Крохин.

ФАН следит за судебным процессом и сообщит о приговоре.