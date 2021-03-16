Почему Турция не смогла поставить Пакистану вертолеты ATAK

Турция и Пакистан в 2018 году подписали соглашение, согласно которому Исламабад должен был приобрести 30 ударных вертолетов ATAK Т129. Этот контракт стал крупнейшим экспортным заказом для оборонной промышленности Турции. Однако пакистанцы до сих пор не получили товар, за который заплатили 1,5 миллиарда долларов.

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» изучила детали военно-технического сотрудничества Пакистана и Турции и попыталась разобраться, с чем связана задержка передачи вертолетов Исламабаду.

Многоцелевой ударный вертолет ATAК

АТАК Т129 — первый собственный авиационный продукт Турции, разработка которого началась в 1995 году. Вертолет создавался Турецкой аэрокосмической промышленной компанией (TAI) по лицензии итальяно-британской AgustaWestland и на базе платформы Agusta A129 Mangusta.

Двухдвигательный вертолет предназначен для ведения ближнего боя, вооруженной разведки, высокоточных ударов в любых погодных условиях.

Машина оснащена 20-мм пушкой на турельной установке на 500 выстрелов и 76х70-мм неуправляемыми ракетами для поддержки ближнего боя.

В дополнение к усовершенствованным оптико-электронным системам интегрированы 16 ракет класса «воздух-земля» с лазерным наведением, 8 противотанковых ракет дальнего действия UMTAS (турецкий противотанковый ракетный комплекс производства Roketsan) и 8 ракет класса «воздух-воздух».

На вооружение ВВС Турции вертолет поступил в 2014 году.

Согласно данным TAI, в общей сложности турецкие вооруженные силы располагают 91 вертолетом T129. Еще 24 машины переданы министерству внутренних дел страны.

Секрет отношений

Пакистан и Турция — традиционные союзники. Тесные отношения Исламабада и Анкары объясняются религиозными связями двух государств.

В Турции до сих пор помнят, как в период Русско-турецкой войны (1877—1878 гг.) мусульмане Индии собрали в помощь османам 125 тысяч турецких лир — значительную по тем временам сумму. Активную поддержку туркам мусульмане субконтинента оказывали и в других значимых событиях.

К примеру, после Первой мировой войны — тогда ослабевшая Османская Империя противостояла целому ряду иностранных государств. Мусульмане Индии, воспринимавшие Турцию как продолжение халифата, поддержали союзника. Они направили деньги и людей для участия в сражениях в рядах турецкой освободительной армии.

В наши дни страны также публично демонстрируют поддержку друг другу. В 2018 году Турция выступила против инициативы США внести Пакистан в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в качестве государства, которое проявляет недостаточно усилий в борьбе с финансированием терроризма. Заявления Анкары не помогли, но в Исламабаде эти попытки оценили.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган стал первым иностранным высокопоставленным лицом, которое выступило в парламенте Пакистана. Турецкий лидер сделал это в 2009 и 2012 годах, а затем и в 2016-м — после попытки переворота.

«Отношения между Турцией и Пакистаном уникальны, они выходят за рамки дипломатических контактов между двумя государствами. Мы две братские страны, не на словах, а в реальном смысле», — заявил Эрдоган в своем выступлении.

Кроме того, с начала 2000-х Исламабад и Анкара работают над укреплением экономических связей.

Они поставили цель по увеличению объема двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов в 2005-м году. Эта задача до сих пор не выполнена, но, если не считать коронавирусные потрясения 2020 года, то товарооборот в 2019-м вырос до рекордных 865 миллионов долларов. В 2017 году эта цифра не превышала 700 миллионов.

Между двумя государствами также ведется обмен военнослужащими в образовательных программах. В Турции получили военное образование более 1 500 пакистанских военных. 125 представителей турецких ВС, в свою очередь, прошли обучение в военных училищах и Академии национальной обороны Пакистана.

Немалую роль партнеры отводят сотрудничеству в сфере информации. Совместными усилиями пакистанских и турецких спецслужб и госструктур в области телерадиовещания были созданы проекты, которые работают над продвижением религиозного образа турецкого президента Эрдогана.

Оборонное сотрудничество

Перед тем как страны подписали контракт на поставку вертолетов в июле 2018 года, Исламабад продемонстрировал АTAK Т129 на праздновании Дня Пакистана 23 марта. Спустя еще два месяца Реджеп Тайип Эрдоган в предвыборной речи объявил о продаже 30 турецких вертолетов пакистанским партнерам.

В июле того же года стало известно, что Анкара также одержала победу в тендере на поставку четырех корветов для ВМС Пакистана. Сделка, по заявлению Турции, стала крупнейшим экспортным соглашением в истории оборонной промышленности страны.

Было решено разработать для Исламабада корветы класса Ada по проекту MILGEM. По данным источников, итоговая стоимость соглашения превысит 4 миллиарда долларов США.

В конце сентября 2019 года в Турции прошла церемония резки стали для первого судна. Ожидается, что корветы будут переданы в эксплуатацию ВМС Пакистана в два этапа — в 2023 и 2024 году.

Кроме того, в рамках программы, осуществленной по контракту между TAI и пакистанским министерством обороны с 2009 по 2014 годы, Турция улучшила авионику и конструкцию 41 истребителя F-16 для Исламабада.

Спустя два года TAI согласилась модернизировать еще одну партию F-16 ВВС Пакистана. Исламабаду эти работы обойдутся в 75 миллионов долларов.

Также Анкара занимается улучшением одной из трех пакистанских дизель-электрических ударных подводных лодок класса Agosta 90B французского производства, известных как PNS Khalid.

Следует признать, что «оборонное сотрудничество» между двумя странами — это не игра в одни ворота. Турция тоже обращается за продукцией Исламабада и является одним из ключевых участников пакистанской Международной оборонной выставки и семинара (IDEAS).

На одном из таких мероприятий в 2017 году Анкара подписала контракт на приобретение 52 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak у Пакистанского авиационного комплекса (PAC). Они были закуплены для обучения турецких пилотов, число которых резко сократилось из-за чисток в рядах армии после попытки переворота 2016-го года. Исламабад обязался передать продукцию туркам не позднее 2022 года.

Как сообщил официальный представитель PAC в ходе выставки Dubai Airshow 2019, первые три MFI-395 Super Mushshak для ВВС Турции планировалось поставить в июне 2020 года. Полностью завершить передачу самолетов предполагалось к концу 2022 года. Однако пока по каким-то причинам поставки самолетов еще не начались.

Постоянная отсрочка

Что же пошло не так, и почему Анкара не смогла передать Исламабаду 30 ударных вертолетов T129 ATAK? Получится ли это сделать спустя шесть месяцев, как неделю назад пообещал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир? Он заявил, что Пакистан предоставил туркам еще полгода отсрочки для реализации заказа. Однако этот перенос — далеко не первый. Впервые передачу отложили на шесть месяцев в конце 2018 года, затем — еще на год, теперь — еще на шесть месяцев.

???? ABD’nin motor ambargosu sebebiyle henüz fiiliyata geçemeyen 1.5 milyar ABD Doları değerindeki Pakistan ATAK Programı'nda, Pakistan tarafından Türkiye’ye 6 ay daha ek süre tanındı.



????Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR pic.twitter.com/glVTjsKc4b — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 12, 2021

Причина, по которой Анкара до сих пор не выполнила свои обязательства перед Пакистаном, кроется в том, что в вертолетах T129 ATAK используется двигатель CTS800 компании Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC) — совместного предприятия американской Honeywell и британской Rolls Royce.

Но для экспорта продукции, в которой используется данный двигатель, требуется специальное разрешение Министерства обороны США. Уже несколько лет Пентагон ограничивает экспорт вертолетов, не позволяя Анкаре начать продажу. В Турции объясняют эти действия Вашингтона давлением из-за ЗРС С-400, приобретенных у России.

США таким образом пытались отвадить Анкару от сделки, но Турция все же получила первый комплект российских систем и в ближайшее время подпишет второй контракт — об этом заявляют как турецкие чиновники, так и российские. Вашингтон решил не ограничиваться отказами на выдачу лицензии для экспорта своих моторов третьей стороне. В конце декабря 2020 года Штаты ввели санкции против Турции в рамках CATSAA, и вовсе запретив продажу американских двигателей в эту страну.

8 марта пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, говоря об эмбарго и санкциях США, заявил, что своим решением Вашингтон «выстрелил себе в ногу», так как выгодоприобретателем в этой ситуации становится его соперник Пекин. С одной стороны, Турция надеется договориться об использовании китайских двигателей, с другой — Пакистан из-за проблем с ATAK может отдать предпочтение вертолетам КНР.

Исламабад еще год назад начал переговоры о приобретении китайских машин. По словам командующего Пакистанским армейским авиакорпусом (PAAC) генерал-майора Сайеда Наджиба Ахмеда, страна может закупить модернизированный экспортный вариант ударного вертолета Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC) Zhishengji-10 (Z-10ME).

На Международной конференции по военным вертолетам (IQPC) в Лондоне Ахмед называл Z-10ME одним из альтернативных вариантов для Пакистана.

«Если первые два варианта (американские AH-1Z Viper и турецкие T129 — прим. ред.) не будут реализованы, мы рассмотрим третий вариант», — пояснил он.

Анкара, в свою очередь, для ликвидации проблемы приняла решение использовать двигатели других производителей. Изначально она рассматривала европейскую продукцию, но позже остановилась на китайской. По всей вероятности, договоренности пока не достигнуты.

Юридические и лоббистские попытки

Впрочем, изначально турки пытались решить вопрос с США в юридической плоскости. Для этих целей они наняли вашингтонскую юридическую компанию.

Capital Counsel должна была лоббировать вопрос получения необходимых экспортных лицензий среди влиятельных представителей Конгресса и Белого дома. Однако, как утверждают турецкие специалисты, свою деятельность эта компания начала слишком поздно — за несколько дней до того, как Штаты объявили о введении санкций CATSAA. Эти ограничения фактически сделали лоббирование бессмысленным.

TBMM’de ABD yaptırımlarının kınanmasından saatler önce AKP, Washington’da lobicilik faaliyetlerindeydi https://t.co/mWIJYqsK7M pic.twitter.com/9TA6wm9Myb — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 20, 2020

Иными словами, последняя надежда Турции удачно завершить поставку зависит от китайских двигателей. Если же Анкара не сможет найти общий язык с Пекином, ей, вероятно, придется свернуть весьма выгодную сделку с Пакистаном.