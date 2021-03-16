Певица Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности от Давида Манукяна

Москва, 16 марта. Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова намекнула на беременность после расставания с рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.

Исполнительница хита «Мало половин» показала в своих Instagram Stories медицинскую клинику, в которую она пришла, чтобы провериться у врачей. Судя по интерьеру, Бузова обратилась в дорогостоящее учреждение.

«Вовсю занимаюсь своим здоровьем», — рассказала знаменитость поклонникам.

В следующей Stories певицы появилось фото двери гинеколога. Бузова скрыла имя специалиста на табличке, использовав для этого стикер в виде младенца внутри сердечка. Снимок спровоцировал слухи о беременности экс-ведущей «Дома-2» от Манукяна, которые распространились в Сети.

Пока что у 35-летней Ольги Бузовой нет наследников. Знаменитость была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но детей в этом браке не появилось. После развода со спортсменом певица долго не могла построить личную жизнь, а затем встретила Даву. Ее роман с рэпером продлился больше года.

О расставании с рэпером Бузова сообщила в конце января. Исполнительница заявила, что возлюбленный изменял ей и поднимал на нее руку. Сам Дава даже после скандала не исключает, что они с певицей могут воссоединиться.