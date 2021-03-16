В Челябинской области устранили последствия схода с рельсов 17 вагонов с углем

Челябинск, 16 марта. Специалисты завершают работы по устранению аварии на железнодорожных путях в Челябинской области. Все 17 вагонов, которые сошли с рельсов, убраны.

Как сообщает источник ФАН, четный путь в 250 метров уже восстановили. Осталось восстановить нечетный — 450 метров. Поезда временно пустили в обход места происшествия. Из-за этого для пассажиров увеличится время в пути на 6-8 часов. К 20:00 по челябинскому времени планируют завершить все работы и восстановить движение.

Грузовой поезд, следовавший из Челябинска в Златоуст, сошел с рельсов из-за срабатывания тормозной системы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Тормозная система сработала в 25-м, первая часть поезда с 25-го вагона по 68-й отцепилась и уехала вместе с локомотивом, вагоны с 25-го по 43-й опрокинулись. Возбуждено уголовное дело.