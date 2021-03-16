Король Испании объявлен персоной нон грата в каталонском городе Сан-Кугат-дель-Вальес

Барселона, 16 марта. Власти каталонского города Сан-Кугат-дель-Вальес объявили короля Испании персоной нон грата.

Об этом сообщила местная администрация.

Отметим, ранее аналогичное решение приняли власти города Жирона, входящего в состав автономного сообщества Каталония, объявив короля Фелипе VI персоной нон грата.

Основанием для такого решения стала поддержка королем позиции испанского правительства касательно результатов референдума о независимости Каталонии.

Ранее представители туристического сектора Испании призвали власти сделать все возможное для возобновления приезда отдыхающих из России.