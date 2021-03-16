Имена победителей фестиваля анимации в Суздале объявят 21 марта

Суздаль, 16 марта. Открытый российский фестиваль анимационного кино в 2021 году проходит в двух форматах: очном и онлайн. На конкурс работ отечественных мультипликаторов было подано 270 заявок.

XXVI Суздальфест стартовал 15 марта. С этого дня анимацию, созданную российскими и белорусскими художниками за 2020 год, можно посмотреть на официальном сайте мероприятия. Итоги конкурса объявят 21 марта.

В очном формате фестиваль открывается 17 марта. На базе Главного туристического комплекса в Суздале будут проводиться премьерные показы авторских мультфильмов, короткометражек, сериалов, студенческих работ и прикладной анимации. На фестивальный смотр вход бесплатный, передает газета «Владимирские ведомости».

Недавно власти столицы Мордовии заявили о желании провести пивной фестиваль. Рассмотреть этот вопрос с юридической точки зрения мэр Петр Тултаев поручил профильному подразделению администрации во время оперативного совещания.