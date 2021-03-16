Комиссия Госсовета представила новый проект промышленной стратегии

На комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» представлен проект новой промышленной стратегии. Участники встречи подвели краткие итоги работы промышленности за прошлый год и обсудили проект стратегии ее развития на 2021-й.

Выступая на комиссии, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в 2020 году удалось предотвратить реализацию драматических сценариев в промышленности, и теперь необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении технологического суверенитета России.

«Необходимо продолжать двигаться по пути импортозамещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые экспортные рынки. Все это мы делаем и сейчас, но, чтобы быть глобально конкурентными в будущем, необходимо ставить перед промышленностью более амбициозные цели», — отметил Денис Мантуров.

Глава ведомства добавил, что именно такие цели были заложены в проект стратегии развития промышленности, рассмотренный в рамках мероприятия. В феврале председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года. Стратегия развития промышленности станет одним из важнейших ее блоков.

По словам главы Минпромторга России, при ее разработке в качестве приоритетов выделены семь основных инициатив, сформулированных совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

«Все они так или иначе сопрягаются с остальными стержневыми направлениями, за которые отвечают наши коллеги по правительству. И, конечно, наши предложения отражают индустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, так и перспективные», — прокомментировал Денис Мантуров.

На заседании комиссии было заявлено, что программа развития промышленности должна в среднесрочной перспективе позволить сделать качественный индустриальный рывок. По мнению выступавших, главное сохранить высокий темп работы и привлечь регионы для реализации заявленной стратегии.

Ранее министр промышленной политики Крыма Александр Трянов рассказал ФАН, каких успехов удалось добиться в отрасли с 2014 года.