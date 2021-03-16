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Комиссия Госсовета представила новый проект промышленной стратегии

Комиссии Госсовета представлен новый проект промышленной стратегии

На комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» представлен проект новой промышленной стратегии. Участники встречи подвели краткие итоги работы промышленности за прошлый год и обсудили проект стратегии ее развития на 2021-й.

Выступая на комиссии, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в 2020 году удалось предотвратить реализацию драматических сценариев в промышленности, и теперь необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении технологического суверенитета России.

Комиссии Госсовета представлен новый проект промышленной стратегии

«Необходимо продолжать двигаться по пути импортозамещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые экспортные рынки. Все это мы делаем и сейчас, но, чтобы быть глобально конкурентными в будущем, необходимо ставить перед промышленностью более амбициозные цели», — отметил Денис Мантуров.

Глава ведомства добавил, что именно такие цели были заложены в проект стратегии развития промышленности, рассмотренный в рамках мероприятия. В феврале председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года. Стратегия развития промышленности станет одним из важнейших ее блоков.

По словам главы Минпромторга России, при ее разработке в качестве приоритетов выделены семь основных инициатив, сформулированных совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

«Все они так или иначе сопрягаются с остальными стержневыми направлениями, за которые отвечают наши коллеги по правительству. И, конечно, наши предложения отражают индустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, так и перспективные», — прокомментировал Денис Мантуров.

На заседании комиссии было заявлено, что программа развития промышленности должна в среднесрочной перспективе позволить сделать качественный индустриальный рывок. По мнению выступавших, главное сохранить высокий темп работы и привлечь регионы для реализации заявленной стратегии.

Ранее министр промышленной политики Крыма Александр Трянов рассказал ФАН, каких успехов удалось добиться в отрасли с 2014 года.

Источник: Федеральное агентство новостей
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