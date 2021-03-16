Сотрудники ФСБ задержали в Крыму еще одного украинского шпиона. Теперь ему придется раскрыть следствию имена заказчиков, находящихся на территории Украины. Об этом в беседе с ФАН рассказал глава Музея боевого братства России Герман Владимиров.

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали на территории Крыма россиянина, который подозревается в сотрудничестве с украинской разведкой. При обыске в его автомобиле обнаружили взрывное устройство.

«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л.», — заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. По словам задержанного, он собирал информацию в интересах Службы внешней разведки (СВР) Украины.

«Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — сообщили в ФСБ.

До Майдана в СМИ не сообщалось о разоблачении украинских шпионов на территории РФ. Начиная с 2014 года были опубликованы данные о 26 случаях задержания сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов, подозреваемых в шпионаже в пользу киевских властей.

Российский политический деятель Герман Владимиров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал задержание сотрудниками ФСБ россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Он заявил, что российские спецслужбы проделали отличную работу.

«Сотрудники наших спецслужб — красавцы. Хорошая и профессиональная работа. Они в очередной раз показали, что ситуация находится под контролем, а преступники, под какой бы они личиной ни скрывались — диверсанты или шпионы, понесут заслуженное наказание и предстанут перед судом. Я уверен, что этот человек, которого задержали сотрудники ФСБ, много чего интересного расскажет про свои задачи на территории Крыма, а также раскроет свои контакты на Украине. Ждем результатов следствия», — указал собеседник ФАН.

Герман Владимиров рассказал и о том, что толкает украинские спецслужбы на противозаконные действия против России. По его словам, на подготовку диверсантов американцы потратили большое качество времени и средств, но ни одна из операций Украины так и не была реализована благодаря качественной работе ФСБ. Поэтому киевские власти, засылая своих шпионов в Крым, пытаются доказать, что они не получают финансирование из США. Однако операции проваливаются с треском.

«Украина в очередной раз опарафинилась перед Соединенными Штатами, поскольку на проведение подобного рода спецопераций и их разработку была потрачена большая сумма американских долларов. Однако все они с треском провалились. Чтобы реабилитироваться перед Западом, киевские власти и продолжают предпринимать подобного рода действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что задержанный за шпионаж в Крыму россиянин работал на СМИ-иноагента.