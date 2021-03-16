Катар присоединится к конференции по Афганистану в Москве

Доха, 16 марта. Представитель Катара примет участие в конференции по афганскому урегулированию, которая пройдет в Москве.

К мероприятию, запланированному на 18 марта, присоединится спецпредставитель катарского МИД Мутлак аль-Кахтани. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительство страны, Доха намерена продолжить активное участие в процессе афганского урегулирования.

«Катар тесно сотрудничает со своими стратегическими партнерами в целях достижения регионального и международного консенсуса по этому вопросу», — добавил чиновник.

#Qatar will attend a #Russia-sponsored summit this week to discuss the future of war-ravaged #Afghanistan. The meeting is one of a series of international gatherings called to try to break an impasse in talks on a political settlement to decades of war pic.twitter.com/1PSnxouW18 — ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????? (@SMMAfPak) March 16, 2021

Планы посетить переговоры в российской столице уже подтвердили представители властей Афганистана. Высший совет национального примирения направит в Москву делегацию из 16 человек, возглавит которую лидер этого органа Абдулла Абдулла.

Также участие в конференции примет специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. В Госдепартаменте сообщили, что дипломат посетит московскую встречу «в рамках продолжающихся усилий Штатов в поддержку мирного урегулирования».

Не исключено, что основной задачей Халилзада на предстоящем мероприятии станет продвижение плана по урегулированию в Афганистане, составленного США. Одним из ключевых пунктов этой программы, которую представил Кабулу и талибам глава Госдепа Энтони Блинкен, является формирование афганского переходного правительства.

Эту инициативу уже отвергли как талибы, так и официальный Кабул. По словам представителя политического офиса «Талибана»1 (деятельность запрещена в РФ) Наима Вардака, идея Штатов вряд ли поможет стабилизировать обстановку в регионе.

«Переходные правительства создавались после американского вторжения, но ни одно из них не решило проблем», — отметил он.

А первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркивал, что мир не может быть навязан республике извне. Кроме того, Кабул не намерен поддерживать инициативы, ставящие под угрозу право народа голосовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.