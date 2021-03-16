Использование бытовой химии повышает риск преждевременных родов

Нью-Йорк, 16 марта. Химические вещества, встречающиеся практически в каждом российском доме, могут негативно повлиять на течение беременности и привести к преждевременным родам.

Недоношенные дети могут появиться на свет в результате воздействия на организм матери бытовых химических веществ. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты научного исследования были опубликованы в научном издании MedicalXPress.

Исследователи уточняют, что эти вещества называются полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ). В основном их применяют при изготовлении мебели, обивки и электроники. Они должны повысить огнеустойчивость продукции.

Чтобы подкрепить свою теорию фактами, ученые проанализировали образцы крови 3500 беременных женщин, включая 148 женщин, родивших детей рано. Результаты исследования показали, что наличие ПБДЭ было обнаружено в крови практически всех женщин. На преждевременные роды влияет лишь их концентрация.

По утверждению ученых, высокий уровень содержания ПБДЭ в организме женщины повышает риск преждевременных родов на 75%. Роженицы с концентрацией химических веществ, превышающей четыре нанограмма на миллилитр крови, рожают недоношенных детей в два раза чаще.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы готовят законопроект, согласно которому беременные женщины будут получать 20 тыс. рублей каждый месяц в течение полугода. Эта мера может удержать россиянок от аборта.