Рыбу с опарышами предлагают на обед школьникам в Пензенской области

Пенза, 17 марта. Ученики средней школы рабочего поселка Колышлей Пензенской области вынуждены питаться червивой рыбой на обед. Фотографию неприятного блюда один из родителей разместил на странице местного Instagram-аккаунта.

В самом центре снимка несложно заметить белых личинок, сваренных вместе с основным блюдом.

Как стало известно ФАН, по данному факту Министерство образования Пензенской области инициировало проведение проверки, которая призвана выявить причины появление в рыбе нежеланного ингредиента.

«Замечаний по качеству питания в школе не поступало. Контроль за питанием в школе осуществляется не только ответственными и надзорными органами, но и родительскими комитетами. Поставленная рыба имеет сертификат качества, поставщики внесены в реестр поставщиков продуктов питания Министерства сельского хозяйства. 17 марта специалисты Роспотребнадзора и Министерства образования завтра осуществят выезд в школу для проведения дополнительной проверки», — уточнили в пензенском Минобре.

Ранее ФАН сообщал, что следователи разбираются в обстоятельствах загадочного отравления пяти школьниц в Пензенской области.