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Рыбу с опарышами предлагают на обед школьникам в Пензенской области

Рыбу с опарышами предлагают на обед школьникам Пензенской области

Пенза, 17 марта. Ученики средней школы рабочего поселка Колышлей Пензенской области вынуждены питаться червивой рыбой на обед. Фотографию неприятного блюда один из родителей разместил на странице местного Instagram-аккаунта.

В самом центре снимка несложно заметить белых личинок, сваренных вместе с основным блюдом.

Рыбу с опарышами предлагают на обед школьникам в Пензенской области

Как стало известно ФАН, по данному факту Министерство образования Пензенской области инициировало проведение проверки, которая призвана выявить причины появление в рыбе нежеланного ингредиента.

«Замечаний по качеству питания в школе не поступало. Контроль за питанием в школе осуществляется не только ответственными и надзорными органами, но и родительскими комитетами. Поставленная рыба имеет сертификат качества, поставщики внесены в реестр поставщиков продуктов питания Министерства сельского хозяйства. 17 марта специалисты Роспотребнадзора и Министерства образования завтра осуществят выезд в школу для проведения дополнительной проверки», — уточнили в пензенском Минобре.

Ранее ФАН сообщал, что следователи разбираются в обстоятельствах загадочного отравления пяти школьниц в Пензенской области.

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