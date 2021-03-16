Межрегиональные соревнования по армрестлингу прошли в Пензенской области

Пенза, 16 марта. Более 80 человек стали участниками межрегиональных соревнований по армрестлингу, проходивших в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.

Состязания проводились между 19-ю командами. Побороться на руках прибыли спортсмены из шести регионов России: Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Тамбовской и Липецкой областей, а также Республики Мордовии.

«Победители в своих весовых категориях были определены по сумме двоеборья в борьбе на левой и на правой руке соответственно», — уточнили в Минспорте.

Победителем абсолютного зачета стал президент Федерации армрестлинга Пензенской области, главный тренер региональной команды Владимир Грушин. В интервью корреспонденту ФАН он рассказал, каким образом была достигнута очередная победа.

«Моей победе способствовал опыт и каждодневные тренировки на протяжении длительного времени. Парням и девушкам вне зависимости от их возраста всегда советую начать заниматься спортом, армрестлингом в том числе. Это доступный вид спорта, который не требует покупки дорогостоящего оборудования и экипировки. Армрестлинг является очень зрелищным единоборством, в котором российские спортсмены всегда занимают призовые места, участвуя на европейских и мировых соревнованиях», — поделился собеседник.

Пьедестал пензенские спортсмены разделили с товарищами из Тамбовской области и Республики Мордовии.

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