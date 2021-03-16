Символы сатаны появились у подножия собора в центре Пензы

Пенза, 16 марта. Ранним утром на площади у Спасского кафедрального собора жители Пензы обнаружили неприятный сюрприз. У подножия православного храма «красовалась» перевернутая пятиконечная звезда — один из древнейших оккультных символов сатаны. Пентаграмма была вытоптана на снегу с поразительной геометрической точностью.

Корреспондент ФАН связался с пресс-службой пензенской епархии, однако там комментировать появление данного символа у здания собора отказались. Анализ изображенной фигуры специально для ФАН произвел маг, глава Церкви Магии Антон Малинор.

«Пентаграмма — это древний символ защиты и святого божественного покровительства. Защитную функцию несут сами линии, препятствуя проникновению чего-либо как снаружи, так и изнутри фигуры. Поэтому символы, расположенные внутри пентагона, то есть центра пентаграммы, являются скованными этой магической фигурой и не могут ее покинуть. Там могут размещаться символы демонов, ангелов и явлений, которые необходимо удержать от проникновения наружу», — сообщил собеседник.

Также маг предположил, что изображенный символ может нести диаметрально противоположный смысл, охраняя святое место от зла и нечистой силы. Однако отсутствие дополнительных обозначений не позволяет быть в этом полностью уверенным.

«В данном случае мы видим, что внутри пентагона большой пентаграммы размещена еще одна пентаграмма. Так как другие опознавательные символы отсутствуют, можно предположить, что эту фигуру создали для запирания каких-то негативных энергий на местности. Однако истинный смысл этого рисунка остается от нас скрытым, так как нам неизвестно, был ли он создан профессиональным магом, руководствовавшимся какой-то идеей, или же является простым подражательством и хулиганством», — резюмировал Антон Малинор.

Ранее ФАН сообщал, что следователи разбираются в обстоятельствах загадочного отравления пяти школьниц в Пензенской области.