Поклонская планирует баллотироваться на думских выборах

Москва, 16 марта. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что будет принимать участие в думских выборах.

Ранее стало известно, что Поклонская заявила о готовности лично встретить делегацию ООН в Крыму. По ее словам, членов миссии ООН по правам человека неоднократно приглашали посетить российский полуостров.

Кроме того, депутат отметила, что направила в ООН обращение по факту блокировки поставок пресной воды в Крым со стороны Украины. Однако ответ не приходит с осени прошлого года, подытожила она.