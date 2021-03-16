Юристка Монтян рассказала о торговле оружием Украины с Россией

Киев, 16 марта. Украинская активистка и юристка Татьяна Монтян в своем Telegram-канале опубликовала любопытную статистику. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия вошла в топ-3 покупателей украинского оружия. Активистка указала, что Киев не только заправляет танки ВСУ российским бензином, попадающим на Украину обходными путями, но и вполне успешно продает оружие своим «врагам», пишет «ПолитПазл».

«То есть между «врагами» идет не только торговля продуктами и промтоварами, но и стрелялками-пулялками! <…> Гибридная война такая гибридная», — написала Монтян в своем канале.

По мнению юристки, экспорт в страну «агрессивных агрессоров» не прекратился даже после того, как президентом стал Владимир Зеленский, потеснивший Петра Порошенко. И даже приход в такое серьезное ведомство, как «Укроборонпром», таких отъявленных украинских патриотов, как Айварас Абрамавичус и Мустафа Найем, не спасло положение. Оружие как продавалось, так и продается.

На Украине недавно вспыхнул еще один скандал. Спровоцировал его военный волонтер Роман Доник, который опубликовал данные о поставках российских продуктов питания в ВСУ. По словам Доника, украинские военнослужащие в качестве гарнира на обед используют картофельное пюре, произведенное в Брянской области. Волонтер согласен с Монтян и уточнил, что подобная ситуация возможна лишь из-за того, что на Украине у власти находятся «барыги».

Ранее ФАН писал о коррупции в оборонно-промышленной сфере Украины. По данным материала, она достигает таких масштабов, что даже прокиевские СМИ не могут игнорировать данную тему.