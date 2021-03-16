ФСБ задержала информатора спецслужб Украины в Крыму

Симферополь, 16 марта. Сотрудники ведомства на полуострове поймали гражданина РФ, который сотрудничал с украинскими спецслужбами и вел подрывную деятельность.

Задержанный силовиками мужчина уже дал признательные показания. На допросе в отделении он заявил, что действительно работает на разведку Украины. По данным ФСБ, гражданин РФ делал снимки разных объектов в Крыму, а после отправлял их заказчикам.

Кроме того, сотрудники ведомства нашли в автомобиле у задержанного мужчины самодельное взрывное устройство. По словам россиянина, он возил с собой бомбу «для безопасности». На время проведения расследования мужчину арестовали на два месяца.