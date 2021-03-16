Новые Lada Niva Travel и Legend появятся на европейских рынках

Берлин, 16 марта. Официальный дистрибьютор Lada в Германии Made in Russia GmbH принял партию обновленных внедорожников семейства Lada Niva — Legend и Travel.

Согласно информации «Российской газеты», немцы действительно начали приобретать новую Niva Travel, продажи которой стартовали в России 9 февраля текущего года. Ценовой диапазон составляет от 762,9 тысячи рублей до 920,9 тысячи рублей. Стоимость автомобиля в Германии будет на уровне от 18,99 тысячи евро до 19,99 тысячи евро в зависимости от версии. Lada Niva Legend стоит от 13,99 тысячи евро (около 1,222 тысячи рублей).

Первые шесть версий Niva Travel, которые были доставлены в Евросоюз, практически разошлись. Осталось только пройти этап оформления документов. Внедорожники оснащены двигателями экологического стандарта «Евро-6» и прошли европейскую процедуру усовершенствования. Ранее сообщалось, что отечественная компания «АвтоВАЗ» второй раз за 2021 год повысила стоимость своих машин. Речь идет об автомобилях Lada.