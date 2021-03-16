Официальный курс доллара упал до 72,96 рубля

Москва, 16 марта. Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют, заметно снизив значения доллара и евро. Соответствующие данные опубликованы на сайте Банка России.

Согласно ЦБ, стоимость доллара составляет 72,9619 рубля, что на 26,98 копейки ниже предыдущего значения. Евро регулятор оценил в 86,9852 рубля, что на 36,56 копейки дешевле, чем днем ранее.

Укреплению рубля способствует интерес инвесторов к рисковым активам. Также в пользу российской валюты играет рост котировок нефти. Последнюю неделю цена североморского эталонного сорта сырья Brent находится в диапазоне 67-69 долларов за баррель.

Накануне в ходе торгов курс евро впервые с августа 2020 года опустился ниже 87 рублей, а доллар — ниже 73, чего не было с декабря. На этом фоне индекс Мосбиржи впервые в истории взлетел выше отметки в 3600 пунктов.