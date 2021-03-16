Вице-президент АТОР оценил выбор дат нового этапа программы туристического кешбэка

Москва, 16 марта. Анонсированные даты нового этапа программы туристического кешбэка позволят расширить границы турсезона в нашей стране. Об этом ФАН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Напомним, что глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала очередной этап программы туристического кешбэка в России во время выступления на международной туристической выставке MITT. Она сообщила, что под действие программы попадают поездки, совершенные в период с 18 марта по 30 июня 2021 года.

Вице-президент АТОР высоко оценил решение включить в сроки действия акции период весеннего межсезонья, совпадающий со школьными каникулами, а также начало лета.

«Очень хорошо, что программа расширяет границы туристического сезона, — подчеркнул Горин. — Она дает больше возможностей отдохнуть не только в высокий сезон, когда и спрос больше, и цены выше, но и в межсезонье».

По словам Дмитрия Горина, сохранение условий акции по минимальной продолжительности тура не менее двух ночей открывает больше возможностей для туров выходного дня.

В заключение эксперт в сфере туризма выразил надежду, что программа стимулирования внутренних поездок по России будет проводиться в дальнейшем на регулярной основе.

«Мы надеемся, что это программа системная и что она будет продолжена в осенне-зимнем периоде 2021 года», — сказал собеседник ФАН.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова назвала дату начала нового этапа программы туристического кешбэка. Распродажа туров по России стартует в ночь с 17 на 18 марта, приобрести туры можно будет до 15 июня. Программа распространяется на поездки с 18 марта по 30 июня 2021 года.