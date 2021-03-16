Браузер UC Browser стал недоступен для пользователей в Китае

Пекин, 16 марта. Интернет-браузер UC Browser, созданный одной из крупнейших китайских компаний Alibaba, стал недоступным для пользователей в Китае.

Браузер уже убрали из китайских магазинов приложений для мобильных телефонов, сделав невозможным его скачивание. Загрузить UC Browser оказалось невозможным на устройствах Android, производимых крупными китайскими компаниями Huawei, Xiaomi и Vivo. При этом приложение остается доступным для установки в китайском магазине приложений Apple.

Власти Китая тем временем намерены оштрафовать интернет-гиганта Alibaba почти на 1 миллиард долларов. Такую сумму компания может выплатить за нечестную конкурентную борьбу, согласно версии китайского правительства.