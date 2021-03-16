Критик Бабичев назвал две причины рекордно низких рейтингов премии «Грэмми»

Музыкальный критик, телеведущий Евгений Бабичев в комментарии ФАН назвал причину рекордно низкого телерейтинга церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми». Телетрансляцию премии, которая состоялась 14 марта в Лос-Анджелесе, посмотрели 8,8 млн человек.

По данным The New York Times, телерейтинг «Грэмми» в 2021 году продемонстрировал самый низкий показатель за всю историю. Для сравнения — в прошлом году церемонию вручения «Грэмми» смотрели 18,7 млн человек.

Бабичев считает, что причин низкого рейтинга «Грэмми» несколько — в последние годы вручение премии сопровождается многочисленными скандалами из-за несправедливости оценок.

«В последнее время, на моей памяти три года точно, вокруг премии «Грэмми» только и разговоров о несправедливости: организаторы ссорятся, выносят сор из избы в соцсети, артисты выступают с обвинениями, призывают к бойкоту», — напомнил критик.

Журналист уверен, что организаторам премии необходимо изменить подход к определению победителей. Ярким примером несправедливости в определении лучших артистов стала ситуация с The Weekend. Американский исполнитель не первый год пользуется огромной популярностью у слушателей во всем мире, а в прошлом году он выпустил достойный альбом. Но The Weekend даже не включили в номинации на «Грэмми».

Еще одной причиной низких рейтингов стали ограничения из-за пандемии. Бабичев объяснил, что мероприятия, подобные «Грэмми», смотрят ради яркого шоу. Но в условиях коронавируса организаторы не могут провести красочную церемонию.

«Без зрителей в зале, при наличии ограничений и при отсутствии возможностей сделать качественное шоу и яркую картинку организаторы пожинают плоды в виде провалов в плане интереса телезрителей. Подобные церемонии смотрят, чтобы окунуться в яркий и гламурный мир шоу-бизнеса. Но, когда мы включаем трансляцию и смотрим на людей в масках, подключения в формате онлайн из дома артиста, которому вручают статуэтку, это смотрится убого», — заключил телеведущий.

Одна из самых престижных музыкальных премий «Грэмми», которую приравнивают к «Оскару», за все годы существования собрала вокруг себя немало скандалов и пересудов. Ранее ФАН назвал самые запомнившиеся скандалы вокруг «Грэмми», случившиеся за прошедшие десятилетия.