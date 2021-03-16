Полицию Киева возмутил роман 8-летней модели с 13-летним блогером

Киев, 16 марта. Украинская полиция завела дело из-за поцелуев 8-летней модели из Киева с 13-летним блогером. Мать девочки вызвали на допрос.

Недавно стало известно о начале романа модели Миланы Маханец и блогера Паши Пэл. Влюбленные публикуют видео в Сети, на которых целуются и обнимаются. Родители детей не видят в этом ничего плохого и поддерживают их отношения.

Пользователи соцсетей шокированы поведением юных блогеров. Также на опубликованные кадры обратили внимание правоохранители. Они вызвали на допрос мать девочки и открыли дело.

Сексологи даже взрослым рекомендуют отказаться от интимной близости на первом свидании. Это необходимо, чтобы построить с партнером серьезные отношения, сообщал телеканал «360».