Минтруд сообщил о повышении пенсий ряду россиян с 1 апреля

Москва, 16 марта. Пенсионные выплаты некоторых граждан с 1 апреля 2021 года будут увеличены, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Речь идет об индексации государственных и социальных выплат на 3,4%. Индексация должна коснуться ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, сирот и граждан, потерявших родственников на службе.

«Социальные выплаты получат те, кто из-за недостатка нормы трудового стажа и пенсионных накоплений не имеет права на страховую пенсию по старости, инвалидности, а также по потере кормильца», — подчеркнули в министерстве, добавив, что выплаты положены гражданам, имеющим право на получение федеральных льгот.

Участники эфира Медиагруппы «Патриот» и ФАН ранее рассказали, как российские власти заботятся о незащищенных категориях граждан. Эксперты сошлись во мнении, что в России очень развита система оказания социальной помощи, охватывающая широкие слои населения.