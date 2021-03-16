Новый «мост глупости» появился в Ленобласти, став виновником слета цистерн

Санкт-Петербург, 16 марта. Спецтехника и инспекторы ГИБДД смогли восстановить движение на дороге в деревне Разметелево после ДТП со «слетевшими» цистернами фуры.

ДТП произошло минувшей ночью на 23-м километре на пересечении Колтушского шоссе и трассы «Кола». Большегруз не рассчитал собственные габариты и решительно проехал под мостом. В результате фура потеряла груз — все цистерны остались на дороге. Движение на этом участке дороги временно заблокировано.

На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД и спецтехника для подъема груза. Все с проезжей части удалось оперативно убрать. Правоохранители сообщили, что пострадавших нет. Проезжающие автомобилисты и пользователи соцсетей назвали это место новым «мостом глупости».

Ранее портал URA.RU сообщал, что авария в Кургане парализовала движение по оживленному мосту. Там столкнулись фура и легковушка. Погибших нет.