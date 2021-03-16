СК РФ проведет проверку по факту гибели хоккеиста МХК «Динамо»

Москва, 16 марта. Следственный комитет РФ намерен расследовать гибель 19-летнего российского спортсмена Тимура Файзутдинова.

Хоккеист представлял молодежный хоккейный клуб (МХК) «Динамо» в качестве капитана.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении регионального СК РФ.

Ранее в ходе матча «Динамо» — «Локо» Файзутдинов получил травму головы после удара шайбой. Спортсмена госпитализировали в ярославскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики три дня боролись за жизнь юноши, однако не смогли его спасти — во вторник, 16 марта, он скончался в больнице.