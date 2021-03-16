Ливанская ясновидящая предсказала человечеству новые испытания в 2021 году

Бейрут, 16 марта. Потомственная ливанская ясновидящая Лайла Абдель Латиф дала собственный прогноз на 2021 год. Экстрасенс предсказала человечеству новые испытания.

В первую очередь провидица рассказала, как в текущем году будет развиваться пандемия. По словам Лайлы Абдель Латиф, к концу лета ситуация с COVID-19 улучшится благодаря вакцинации. При этом коронавирус продолжит мутировать, но к середине осени его смогут взять под контроль, так как появится эффективное лекарство, уверена экстрасенс.

Зато на смену пандемии придет новый компьютерный вирус. Он нанесет значительный ущерб цифровым базам данных по всему миру, предупредила ливанская ясновидящая. Еще одним испытанием станут экономические проблемы, вызванные пандемией. Из-за роста социальной напряженности в разных странах могут возникнуть беспорядки, но особенно сильны протесты будут в США и Китае, утверждает Лайла Абдель Латиф.

По словам провидицы, в 2021 году ситуация на Ближнем Востоке станет еще более напряженной. Не исключено, что в регионе возникнет новый военный конфликт. Кроме того, экстрасенс увидела в будущем серьезные экологические проблемы. По ее мнению, текущий год будет жарким и богатым на природные катаклизмы.

Предсказания экстрасенсов далеко не всегда сбываются, однако болгарская провидица Ванга будто бы заранее знала о некоторых событиях. Ранее ФАН составил топ-5 сбывшихся пророчеств знаменитой ясновидящей.