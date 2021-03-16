Журналист Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube

Москва, 16 марта. Компания YouTube притесняет российский контент. Об этом журналист Антон Красовский написал в письме руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

Красовский обратил внимание на ситуацию с проектом репортажных фильмов «Эпидемия», созданном при поддержке телеканала RT. По его словам, один из роликов на YouTube подвергся блокировке, однако после разразившегося скандала был восстановлен.

«Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter может полностью уйти из России.