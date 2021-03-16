Тимошенко обвинила депутатов Верховной рады в лишении Украины права на жизнь

Киев, 16 марта. Депутат партии Верховной рады Украины «Батькiвщина» Юлия Тимошенко раскритиковала новый земельный законопроект и обратилась с пламенной речью к украинскому народу.

Тимошенко раскритиковала приоритеты украинских законодателей. Вместо решения насущных проблем, считает политик, украинские чиновники принимают законы, ведущие к собственному обогащению в ущерб благосостоянию украинского народа.

«На этой неделе не поставлено ни одного законопроекта по борьбе с ковидом, ни одного законопроекта по защите наших граждан, ни одного проекта по страховой медицине или даже тарифам. На этой неделе поставлены законопроекты, которые окончательно освобождают украинскую нацию от украинской сельскохозяйственной земли», — негодует депутат.

Основной темой выступления Тимошенко стал законопроект под номером 2194, по сути лишающий украинское государство монопольного права на земельную собственность и разрешающего скупку украинских черноземов, объявленных национальным богатством Незалежной. Теперь черноземы лишены охраняемого статуса и будут активно экспортироваться за рубеж, а украинское сельское хозяйство зачахнет.

«Я хочу обратиться к украинцам, потому что прямо сейчас в этом зале вас обирают! Вас, ваших детей и все ваши будущие поколения! Законопроект 2194, в котором уже сейчас тысячи правок — это продолжение, по сути, лишения украинской нации сельскохозяйственных угодий. В этом законопроекте пропадает понимание того, какая это земля, разрешают распродавать наши черноземы, в этом законопроекте снимается запрет на съем метра верхнего слоя земли (самая богатая и плодородная часть украинских черноземов. — Прим. ред.), он формируется столетиями», — возмущается экс-премьер Украины.

Поправки в Земельный кодекс Украины противоречат самой основе украинского сельского хозяйства и фермерства. Один из крупнейших источников украинских богатств прекратит существование, убеждена политик. Ранее она неоднократно выступала против поправок в земельных кодекс и предлагала вынести вопрос о статусе украинских черноземов на всенародное голосование.

«То, что принимается сейчас в этом зале — лишения Украины контроля над ее землей. Этот закон ставит точку на украинском фермерстве, потому что с 91 по 95, даже 97 год украинскому фермерству давались земли, бесплатно, безвозмездно, и на этом держалось наше фермерство. Этим законом у фермеров будут отбирать их землю, если они вдруг не смогут за нее заплатить. Этот закон — антиукраинский. Этот закон приведет к уничтожению украинского государства, украинского суверенитета, права Украины на жизнь», — подытожила Тимошенко.

Ранее Тимошенко выступала за запрет импорта электроэнергии из Белоруссии и России.