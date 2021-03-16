«Сбер» назвал регионы РФ с самым доступным жильем

Москва, 16 марта. Самые дешевые квартиры на вторичном рынке среди российских регионов предлагаются в Ингушетии, говорится в отчете компании «ДомКлик», входящей в экосистему «Сбера».

Средняя стоимость предложения на рынке жилья региона составляет 1 млн рублей. По данным экспертов, доступное жилье на вторичном рынке также можно найти во Владимирской и Курганской областях. Средняя цена квартиры от собственника в этих регионах составляет 1,7 млн рублей, пишет РБК.

Относительно первичного рынка жилья, то дешевле всего купить квартиру в новостройке можно в Курганской, Оренбургской, Ивановской, Псковской и Саратовской областях, где стоимость квартир не превышает 2 млн рублей. За ними идут Республика Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Чувашская Республика и Брянская область. В среднем квартиры в этих регионах предлагаются по 2-2,1 млн рублей.

Банк России ранее перечислил 24 региона, в которых может быть продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что программа должна быть прекращена, так как в ряде регионов она привела к повышению цен на недвижимость, что негативно сказалось на доступности жилья.