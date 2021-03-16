Полуторагодовалая девочка сильно пострадала от падения снега с крыши дома в Балашихе

Балашиха, 16 марта. Прокуратура Московской области начала проверку по факту травмирования малолетней девочки. Как стало известно ФАН, на ребенка с крыши дома рухнула глыба снега.

Установлено, что 16 марта молодая мама гуляла со своей полуторагодовалой дочерью недалеко от своего дома. Возле одного из подъездов дома 8 на проспекте Ленина примерно в 12:40 с высоты четвертого этажа неожиданно рухнула глыба снега. Она практически полностью засыпала коляску с девочкой.

«По данному факту организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Проведение проверочных мероприятий поручено Балашихинской городской прокуратуре», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Малышку госпитализировали в местную больницу. Врачи предварительно диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Мама девочки практически не пострадала.

«У ребенка серьезные травмы. Врачи сейчас борются за ее жизнь. В ближайшее время планируется перевести пострадавшую в нейрохирургию в подмосковные Люберцы», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее ФАН сообщал, что ярославские следователи проводят проверку по факту выпадения ребенка с седьмого этажа. Семилетняя девочка упала в сугроб, что и спасло ей жизнь. Инцидент в Ярославле произошел 25 февраля в одном из домов по улице Малая Техническая. Многодетная мать кормила младшего ребенка и не заметила, как его сестра выпала из окна. После падения ребенок самостоятельно вернулся в квартиру и сообщил матери о случившемся.