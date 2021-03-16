В Магадане сожгут более 300 свиней из-за вспышки африканской чумы

Магадан, 16 марта. Власти Магадана планируют сжечь трупы 310 свиней, которые были заражены африканской чумой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Носов.

Фермерам пообещали компенсировать все убытки. Инфицированный объект располагается на Полевой улице, уничтожению подлежат все животные в радиусе десяти километров от очага. Информацию подтвердил руководитель департамента ветеринарии Магаданской области Андрей Лебедев.

«В очаге и угрожаемой зоне будет произведено отчуждение всех восприимчивых животных и их убой бескровным методом, который исключает попадание возбудителя во внешнюю среду. Трупы животных уничтожат методом сжигания», — приводит слова Лебедева ИА «Магаданмедиа».

Специалисты выясняют, как африканская чума оказалась в Магадане. Они не исключают возможность попадания вируса в регион через корм, который давался свиньям.

В конце зимы стало известно о вспышке африканской чумы свиней в Приморском крае. Благодаря оперативной работе властей в регионе не допустили масштабного распространения вируса.