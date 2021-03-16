Госдума узаконила термин «просветительская деятельность»

Москва, 16 марта. Госдума в третьем чтении приняла законопроект о закреплении понятия «просветительская деятельность» в законе «Об образовании в РФ».

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов отмечает, что закон о просветительской деятельности предусматривает невозможность использовать ее в целях разжигания национальной розни. Также документ диктует необходимость приведения в порядок систему международных соглашений в российских учебных учреждениях.

«На протяжении последних десятилетий очень много образовательных организаций заключило очень много соглашений. Это были филькины грамоты с разного рода шарашкиными конторами, не говоря уж о том, что в качестве партнеров порой с той стороны выступали просто структуры разведки, цель которых заключается в том, чтобы получать научно-техническую информацию, проводить свою идеологическую линию», — объяснил российский чиновник.

Отметим, согласно новому закону, российские вузы должны получать заключение от федеральных органов власти для того, чтобы подписать соглашения о международном сотрудничестве.