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Власти Мьянмы арестовали счета фонда Сороса

Власти Мьянмы арестовали счета фонда Сороса

Нейпьидо, 16 марта. Военные власти Мьянмы арестовали счета Фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее стало известно, что военнослужащие Мьянмы, которые пришли к власти в государстве на фоне переворота, пытались перевести со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка 1 млрд долларов. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Соединенных Штатов пресекли перевод денежных средств.

Пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов ранее заявил, что диппредставительство приняло решение повысить меры безопасности на фоне обострения обстановки в стране.

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