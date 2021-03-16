Рогозин заявил, что NASA недооценивает потенциал Роскосмоса

Москва, 16 марта. Соединенные Штаты недооценили технический потенциал Роскосмоса, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Главная претензия российской стороны заключается в том, что Вашингтон не предложил Москве равноправное партнерство при создании международной окололунной станции Gateway.

«Примерно то же самое было восемь-десять лет назад, когда в США недооценили наш потенциал и волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить нашу армию», — напомнил Рогозин.

Он добавил, что российская сторона предлагала NASA разнообразные варианты, которые способствовали бы увеличению роли России в проекте, однако «ответа по существу» в Роскосмосе не получили. По словам Рогозина, именно поэтому Москва начала сотрудничать по соответствующему вопросу с Пекином.

Ранее стало известно о подписании Россией и Китаем меморандума о создании станции на Луне.