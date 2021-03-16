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Рогозин заявил, что NASA недооценивает потенциал Роскосмоса

Рогозин заявил, что NASA недооценивает потенциал Роскосмоса

Москва, 16 марта. Соединенные Штаты недооценили технический потенциал Роскосмоса, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Главная претензия российской стороны заключается в том, что Вашингтон не предложил Москве равноправное партнерство при создании международной окололунной станции Gateway.

«Примерно то же самое было восемь-десять лет назад, когда в США недооценили наш потенциал и волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить нашу армию», — напомнил Рогозин.

Он добавил, что российская сторона предлагала NASA разнообразные варианты, которые способствовали бы увеличению роли России в проекте, однако «ответа по существу» в Роскосмосе не получили. По словам Рогозина, именно поэтому Москва начала сотрудничать по соответствующему вопросу с Пекином.

Ранее стало известно о подписании Россией и Китаем меморандума о создании станции на Луне.

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