В Минэнерго рассказали о влиянии пандемии на объемы добычи энергоресурсов в России

Москва, 16 марта. Главной особенностью года пандемии для российской энергосистемы стало падение глобального спроса на все виды энергоресурсов. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов рассказал на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, передает корреспондент ФАН.

«В нефтяной отрасли уровень добычи за 2020 год составил 15,8 млн тонн, это на 8,6 % меньше предыдущего года. Упал экспорт на 2%, но мы остались на втором месте по уровню добычи (первое место в мире по уровню добычи и экспорта нефти занимают США. — Прим. ФАН)», — рассказал членам комитета Шульгинов.

Министр энергетики отметил значительное сокращение востребованности моторного топлива. Например, спрос на бензин в отдельные периоды сокращался в пять раз. Частично нивелировать последствия рекордного снижения спроса на нефть и нефтепродукты позволило подписание соглашение ОПЕК+.

«В дальнейшем прогнозируется сохранение основных показателей по добыче нефти, но все будет зависеть от восстановления экономики и спроса», — отметил Шульгинов.

Министерство энергетики РФ в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 февраля о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары уже приступило к контролю за стоимостью бензина и дизельного топлива в России.

Уровень добычи газа в 2020 году, по словам Николая Шульгинова, сократился до 692,9 млрд кубометров, что оказалось на 6% меньше показателя предыдущего года. Экспорт сократился на 2,4%.

«В 2020 году был запущен «Турецкий поток» — начаты поставки в Болгарию, построены внутренние газотранспортные системы Болгарии и Сербии. И продолжается строительство до границы Венгрии с дальнейшим строительством газораспределительных станций для поставок газа Юго-Восточной и Южной Европе», — рассказал министр.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что главной задачей ведомства в газовой отрасли остается обеспечение голубым топливом внутренних потребителей и газификация российских регионов. Ее уровень по итогам года составил 71,4%.

Объем добычи угля в этот же период сократился на 9% и составил 402 млн тонн. Экспорт снизился с 221 млн до 208 млн тонн. При этом Шульгинов обратил внимание, что на снижение поставок угля за рубеж повлиял отказ стран Атлантического бассейна от угольных станций и тренд на декарбонизацию энергетики. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, охотно закупали уголь: объем экспорта в этот регион вырос на 10%.

«Тема остается очень острой. При похолодании вся Европа и страны АТР с удовольствием потребляли большое количество угля», — добавил спикер.

Николай Шульгинов также рассказал о сокращении объемов производства электроэнергии на 3% — до 1,63 трлн киловатт-часов, а потребление снизилось на 2,3%. При этом глава ведомства отметил, что в целом в отрасли удалось сохранить рабочие места, обеспечить подключение к системам энергоснабжения новых потребителей, включая построенные для работы с «ковидными» пациентами больницы и госпитали, а также ввести в эксплуатацию рекордное количество возобновляемых источников энергии общим объемом выработки 1 гигаватт.