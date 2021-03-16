Британия включила защиту интересов страны в космосе в новую оборонную стратегию

Лондон, 16 марта. Власти Великобритании планируют к 2030 году получить возможность защищать свои интересы в космосе, а также нарастить ядерный потенциал.

Об этом говорится в комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики государства. Новая оборонная стратегия предполагает увеличение количества имеющихся у страны ядерных боеголовок до 260 единиц.

Подчеркивается, что правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств.

Отмечается, что основная террористическая угроза для страны исходит от исламистов. В документе также говорится, что страна увеличит оборонный бюджет и станет чаще направлять своих военнослужащих за рубеж.

Ранее ряд англоязычных СМИ сообщил, что британский премьер-министр готовится назвать Россию «самой большой угрозой» для безопасности.