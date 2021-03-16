Пенсионерка стала фигуранткой дела об избиении полицейских на Урале

Екатеринбург, 16 марта. Уголовное дело возбудили против уральской пенсионерки за насилие в отношении представителей власти, однако сотрудники ППС сами вломились в квартиру женщины и отвезли ее в участок.

Инцидент произошел 8 февраля в Екатеринбурге. Дочери фигурантки стало плохо из-за передозировки веществами. Ей вызвали скорую помощь, однако вместе с медиками прибыли полицейские, которым пенсионерка отказывалась открывать дверь. Когда сотрудники ППС проникли внутрь, они скрутили женщину и повезли ее в отделение, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Следствие считает, что пожилая женщина оказывала сопротивление и игнорировала законные требования полицейских, а также применила в отношении них насилие. Адвокаты пенсионерки утверждают, что стражи порядка сами нарушили закон.

Недавно фигурантом дела стал водитель, который насмерть задавил полицейского во Владивостоке. Виновник 67 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД за прошедший год, сообщало издание Deita.