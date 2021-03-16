Поборовшая рак певица Мика Ньютон снова обратилась к медикам

Лос-Анджелес, 16 марта. Украинской певице Мике Ньютон, одержавшей победу над онкологическим заболеванием, снова пришлось обратиться к врачам из-за проблем со здоровьем.

Подробностями о своем состоянии исполнительница, живущая в Лос-Анджелесе, поделилась на странице в Instagram. Ньютон рассказала, что обратилась в неотложную помощь из-за симптомов, похожих на признаки коронавируса. Однако в итоге COVID-19 у 35-летней знаменитости не обнаружили.

«В конечном итоге это был приступ астмы, так что теперь в течение нескольких дней я лежу в постели без сил», — пожаловалась певица.

Исполнительница добавила, что из-за болезни потеряла голос и вынуждена принимать лекарства. При этом в соцсети Мика Ньютон опубликовала свое фото в гламурном платье, сделанное за неделю до болезни. Певица отметила, что не всегда снимки в Instagram отражают действительность и пообещала показывать не только позитивную сторону своей жизни.

В 2019 году Мике Ньютон диагностировали рак яичников. Она прошла несколько курсов химиотерапии и смогла побороть страшную болезнь. Певице говорили, что она никогда не сможет стать матерью, но в итоге у звезды все же остался шанс на беременность. Сейчас Мика Ньютон вынуждена каждые три месяца проверяться в онкологическом центре.