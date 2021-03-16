Косметолог рассказал, как обезопасить себя от неквалифицированных специалистов

Москва, 16 марта. Безопасность косметологических процедур во многом зависит от правильного выбора специалиста. Косметолог Александра Орловская объяснила, как избежать некачественного оказания услуг.

Обращение к пластическим хирургам и косметологам в некоторых случаях может заканчиваться не в положительном ключе. Зачастую люди сталкиваются с различными последствиями от процедур, в числе которых побочные эффекты и какие-либо осложнения. Для этого важно заранее узнавать информацию о клинике и враче, к которому собирается обратиться человек.

«Нужно понимать, к кому вы обращаетесь. Выбор специалиста очень важен. Сейчас на сайтах клиник всегда есть информация о враче со всеми дипломами и сертификатами. Также эта информация хранится в клинике. У самой клиники должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности в той или иной области», — рассказала Орловская корреспонденту ФАН.

Наряду с этим, важно, чтобы все клиническое оборудование, которое применяется специалистами во время процедур, имело соответствующие лицензии и сертификаты.

Нередко негативный опыт можно получать при посещении врача, который оказывает косметологические услуги на дому. В этом случае остается неизвестным то, какие материалы используются или какая квалификация у человека.

«Никаких документов пациенту, как правило, не выдают, соответственно он юридически никак не защищен», — отметила сотрудница клиники эстетической медицины «Modifique».

Людям, которые хотят получить позитивный опыт с врачом-косметологом, Орловская рекомендовала обращаться в специализированные клиники. По ее словам, важно записываться на прием к тем специалистам, у кого подтверждена квалификация, а в работе они используют только сертифицированные аппараты и препараты.

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