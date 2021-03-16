РКН может заблокировать Twitter на территории России

Москва, 16 марта. Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, блокировка произойдет, если руководство соцсети не станет удалять запрещенные данные, которые доступны на платформе. Кроме того, он подчеркнул, что Тwitter имеет шанс избежать блокировки, если пойдет на контакт с Роскомнадзором по удалению этой информации.

Ранее РКН замедлил работу социальной сети на российской территории. Регулятор пошел на эти меры в связи с тем, что модераторы Twitter не в полной мере удаляют запрещенный в Российской Федерации контент.

Роскомнадзор также сообщал, что авария в центре обработки данных (ЦОД) во Франции стала причиной неполадок в работе Google и YouTube в РФ.