Венесуэла отказалась от AstraZeneca, второе за пять дней землетрясение в Фальконе

Венесуэла не будет прививаться вакциной AstraZeneca, президент Аргентины поддержал доклад ООН по Венесуэле, второе за пять дней землетрясение произошло в Фальконе. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Расчлененное тело мужчины нашли возле церкви

Расчлененное тело 20-летнего мужчины обнаружили в секторе Санта-Исабель, к западу от венесуэльского города Баркисимето, сообщает PDСTV.

Lara | Encuentran cuerpo desmembrado de un hombre dentro de dos sacos al oeste de Barquisimeto ???? | #Regionales https://t.co/urpqHcsByx — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 16, 2021

Человеческие останки разложили в два мешка и отвезли к одной из местных церквей. О страшной находке в полицию сообщили местные жители, которые жаловались на неприятный запах от мешков. Вскрытие показало, что молодой человек был застрелен.

Второе за пять дней землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло 15 марта в городе Ла-Вела в штате Фалькон. Об этом сообщает El Pitazo со ссылкой на венесуэльский Фонд сейсмологических исследований (Funvisis).

#Falcón | Un nuevo temblor de magnitud 3.6 en la escala de Richter reportó Funvisis el lunes #15Mar en la localidad de La Vela, municipio Colina. Es el segundo registrado en cinco días https://t.co/aiXi3TW4wn — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 16, 2021

Это второе землетрясение за последние пять дней. Funvisis отмечает, что материального ущерба и человеческих жертв не зафиксировано. Первое землетрясение за этот месяц произошло 10 марта, подземные толчки тогда ощутили жители штата Миранда.

В Фонде напомнили, что Венесуэла находится на стыке карибской и южноамериканской плит, что приводит к регулярной сейсмической активности на этой территории.

Центральная Венесуэла

Поезд сбил человека на станции метро

16 марта поезд сбил человека на станции метро Pérez Bonalde в Каракасе. Инцидент произошел в 8:06 по местному времени (15:06 по Москве).

Vía @DelmiroDeBarrio #16Marzo #Caracas #Ahora Reportan una persona arrollada por el tren en la estación del Metro de Caracas de Pérez Bonalde. 8:06am ⚠️

Personal de rescate en el lugar. — Noticiero Tráfico (@traficovv) March 16, 2021

На текущий момент спасатели прибыли к месту ЧП. Подробности случившегося уточняются.

Восточная Венесуэла

Полицейского арестовали за хранение наркотиков

Сотрудника правоохранительных органов задержали за хранение наркотиков в Сукре, сообщает в своем Twitter один из полицейских Дельмиро де Баррио.

#15Mar #Sucre



Detenida funcionaria policial por posesión de droga.



Debido a informe de inteligencia se realizó un operativo en las Instalaciones del Instituto Autónomo de Policía Municipal Benítez, con la finalidad de realizar revisión a las pertenencias de los funcionarios pic.twitter.com/ICmHzjTiRT — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 16, 2021

Операция, в рамках которой были осмотрены вещи полицейского, прошла в отделе муниципальной полиции Бенитеса.

Журналистка сообщила об убийствах трех женщин

В штате Боливар за два дня было зарегистрировано три убийства женщин, сообщает Monitoreamos со ссылкой на журналистку Паблейса Остос.

En el estado Bolívar se registraron tres femicidios en menos de 48 horas https://t.co/plH4YKAIq0 — Monitoreamos (@monitoreamos) March 16, 2021

Самой младшей из погибших было 22 года, самой старшей — 34 года.

Политика

Президент Аргентины Альберто Фернандес поддержал доклад верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Венесуэле, сообщает Monitoreamos.

«Многие рассердились на меня, когда я одобрил доклад Бачелет по Венесуэле, но нет других стандартов для измерения прав человека», — заявил Фернандес.

Alberto Fernández reiteró apoyo al informe Bachelet sobre Venezuela: “Los DDHH son uno y no hay diferentes varas para medirlos” (VIDEO) https://t.co/k90QPsm5fx — Monitoreamos (@monitoreamos) March 16, 2021

Гуманитарные вопросы

Венесуэла не будет прививаться AstraZeneca

Вице-президент страны Делси Родригес сообщила, что население Венесуэлы не будут вакцинировать от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает EL Pitazo.

«Венесуэла не даст разрешения на вакцину AstraZeneca, мы решили не выдавать ей лицензию на использование», — заявила Родригес.

Gobierno de Maduro no dará permiso de uso a vacuna AstraZeneca en Venezuela https://t.co/hQ4fVRDOzW pic.twitter.com/xn1iKkWDGC — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 16, 2021

Отказ от AstraZeneca связан с осложнениями, которые возникли из-за использования этого препарата от коронавируса. В настоящее время целый ряд стран решил временно прекратить вакцинацию этим препаратом после ряда смертей в результате образования тромбов в крови — в том числе Ирландия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Австрия и другие.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Венесуэле 6 марта. Николас Мадуро пообещал, что прививочная кампания в стране начнется с него. Сам президент Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V».

За последние сутки в Венесуэле зафиксировано 9 393 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 443 человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано 146 488 заболеваний коронавирусом, выздоровело 137 948 венесуэльцев, умерло 1 444 граждан.