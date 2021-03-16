Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Венесуэла отказалась от AstraZeneca, второе за пять дней землетрясение в Фальконе

Венесуэла отказалась от AstraZeneca, второе за пять дней землетрясение в Фальконе

Венесуэла не будет прививаться вакциной AstraZeneca, президент Аргентины поддержал доклад ООН по Венесуэле, второе за пять дней землетрясение произошло в Фальконе. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

События в Венесуэле 16 марта 2021 года

Западная Венесуэла

Расчлененное тело мужчины нашли возле церкви

Расчлененное тело 20-летнего мужчины обнаружили в секторе Санта-Исабель, к западу от венесуэльского города Баркисимето, сообщает PDСTV.

Человеческие останки разложили в два мешка и отвезли к одной из местных церквей. О страшной находке в полицию сообщили местные жители, которые жаловались на неприятный запах от мешков. Вскрытие показало, что молодой человек был застрелен.

Второе за пять дней землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло 15 марта в городе Ла-Вела в штате Фалькон. Об этом сообщает El Pitazo со ссылкой на венесуэльский Фонд сейсмологических исследований (Funvisis).

Это второе землетрясение за последние пять дней. Funvisis отмечает, что материального ущерба и человеческих жертв не зафиксировано. Первое землетрясение за этот месяц произошло 10 марта, подземные толчки тогда ощутили жители штата Миранда.

В Фонде напомнили, что Венесуэла находится на стыке карибской и южноамериканской плит, что приводит к регулярной сейсмической активности на этой территории.

Центральная Венесуэла

Поезд сбил человека на станции метро

16 марта поезд сбил человека на станции метро Pérez Bonalde в Каракасе. Инцидент произошел в 8:06 по местному времени (15:06 по Москве).

На текущий момент спасатели прибыли к месту ЧП. Подробности случившегося уточняются.

Восточная Венесуэла

Полицейского арестовали за хранение наркотиков

Сотрудника правоохранительных органов задержали за хранение наркотиков в Сукре, сообщает в своем Twitter один из полицейских Дельмиро де Баррио.

Операция, в рамках которой были осмотрены вещи полицейского, прошла в отделе муниципальной полиции Бенитеса.

Журналистка сообщила об убийствах трех женщин

В штате Боливар за два дня было зарегистрировано три убийства женщин, сообщает Monitoreamos со ссылкой на журналистку Паблейса Остос.

Самой младшей из погибших было 22 года, самой старшей — 34 года.

Политика

Президент Аргентины Альберто Фернандес поддержал доклад верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Венесуэле, сообщает Monitoreamos.

«Многие рассердились на меня, когда я одобрил доклад Бачелет по Венесуэле, но нет других стандартов для измерения прав человека», — заявил Фернандес.

Гуманитарные вопросы

Венесуэла не будет прививаться AstraZeneca

Вице-президент страны Делси Родригес сообщила, что население Венесуэлы не будут вакцинировать от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает EL Pitazo.

«Венесуэла не даст разрешения на вакцину AstraZeneca, мы решили не выдавать ей лицензию на использование», — заявила Родригес.

Отказ от AstraZeneca связан с осложнениями, которые возникли из-за использования этого препарата от коронавируса. В настоящее время целый ряд стран решил временно прекратить вакцинацию этим препаратом после ряда смертей в результате образования тромбов в крови — в том числе Ирландия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Австрия и другие.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Венесуэле 6 марта. Николас Мадуро пообещал, что прививочная кампания в стране начнется с него. Сам президент Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V».

За последние сутки в Венесуэле зафиксировано 9 393 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 443 человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано 146 488 заболеваний коронавирусом, выздоровело 137 948 венесуэльцев, умерло 1 444 граждан.

Новости партнеров