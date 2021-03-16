От Шнурова до Моргенштерна: Celebrity-агент рассказал о практике найма знаменитостей

Москва, 16 марта. Эксперт по Celebrity-маркетингу, управляющий партнер крупного продюсерского агентства Вадим Кормилицын в беседе с ФАН рассказал, насколько в России и мире распространена практика найма знаменитостей. Так он прокомментировал новость о том, что «Альфа-банк» нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодежью.

По словам Celebrity-агента, практика привлечения звезд в виде креативного должностного лица существует, но для российского рынка это скорее новаторство.

«Я бы сказал, что это эксперимент, который «Альфа-банк» продолжает вместе с Моргенштерном, — отметил собеседник ФАН. — Вы помните нашумевший рекламный ролик, который вызвал неоднозначную реакцию и клиентов, и самих банковских сотрудников. Я думаю, что компания продолжает использовать скандальность, неоднозначность и хайповость Моргенштерна».

Вадим Кормилицын добавил, что назначение Сергея Шнурова генеральным продюсером канала RTVI в определенной степени также может рассматриваться как случай найма знаменитостей для развития бренда.

Эксперт подчеркнул, что чаще всего звезд привлекают в fashion-индустрии, когда знаменитость приглашают на роль креативного директора или дизайнера в творческие дома. Это довольно часто встречается на Западе.

ФАН вспомнил наиболее интересные случаи сотрудничества знаменитостей с fashion-компаниями.

Натали Портман

В 2016 году голливудская актриса Натали Портман открыла в себе новый талант и выступила в качестве дизайнера. Она помогла разработать дизайн часов для швейцарского бренда Richard Mille. Часы из белого золота, декорированные бриллиантами, были представлены на специализированной выставке в Женеве.

Кейт Мосс

Супермодель и актриса Кейт Мосс также пробует свои силы и как дизайнер модных аксессуаров. Изначально она была лицом французского бренда Longchamp, однако впоследствии сама стала разрабатывать коллекции повседневных и вечерних сумок для модного дома.

Сестры Кардашьян

Cестры Хлое, Кортни и Ким Кардашьян начали свою дизайнерскую карьеру с разработки собственного бренда женской одежды, ювелирных украшений и аксессуаров, однако их довольно быстро заметил бренд модной женской одежды Bebe. В 2010 светские львицы выпустили коллекцию Kardashian by Bebe.

Синди Кроуфорд

Дизайнерский дебют американской модели и актрисы Синди Кроуфорд состоялся благодаря европейскому бренду C&A, с которым она начала сотрудничать в 2012 году. Специально для него Кроуфорд создала коллекцию топов, свитеров, кардиганов и джинсов.

Сара Джессика Паркер

Знаменитая актриса из «Секса в большом городе» и в реальной жизни оказалась связана с миром моды. В 2014 году Паркер выпустила коллекцию обуви для сети гипермаркетов под названием Nordstrom.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн устроился в «Альфа-банк» на должность маркетолога. Теперь Моргенштерн будет отвечать за коммуникации банка с молодежью.