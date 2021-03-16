Новый хозяин дачи в СНТ под Москвой пришел в ужас от находки скелета в женском белье

Пушкино, 16 марта. Хозяин дачи в Подмосковье обнаружил при сносе старого дома скелетированный труп. Как стало известно ФАН, человек, чьи останки были найдены, умер около четырех лет назад.

В дежурную часть полиции Пушкинского городского округа позвонил житель столицы и сделал заявление. В нем он указал, что при сносе старого дачного домика, расположенного недалеко от поселка Зеленоградский на территории СНТ Мосгаз, он обнаружил скелет человека под кучей мусора.

На место происшествия приехал участковый совместно с оперуполномоченным уголовного розыска. Они выяснили, что труп может принадлежать хозяйке участка, которая пропала около четырех лет назад.

Новый хозяин купил участок, который прилегает к его домовладению, в конце прошлого года. По весне он решил снести старую лачугу, которая там стояла, и пригласил бригаду строителей. Когда он зашел в дом, то стал выносить старый хлам, пока в одной из комнат под старой синтетической шубой черного цвета не увидел торчащую кость. И тут он сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«Мужчина был раньше следователем, сейчас работает в страховой компании. Но, по его словам, ему стало жутковато от увиденного. На скелете были остатки истлевшей женской одежды, нижнего белья. Возможно, это труп хозяйки недвижимости. Ее как раз видели в последний раз около четырех лет назад, и визуально давность смерти такая же», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Труп отправили на экспертизу, которая должна показать, умер ли человек естественной смертью или нет.

По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.