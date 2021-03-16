Главе астраханской таможни предъявили обвинения в превышении полномочий

Астрахань, 16 марта. Начальнику астраханской таможни Ильдару Саидову предъявили обвинения в превышении полномочий. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Ущерб его действий превышает 83 миллиона рублей. В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Саидова задержали сотрудники правоохранительных органов за превышение должностных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям. Для следственных действий начальника таможни доставили в Москву.