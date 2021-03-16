Ученые из Новосибирска создали пищевую добавку для укрепления костей космонавтов

Новосибирск, 16 марта. Новую пищевую добавку, которая позволит защитить кости космонавтов, изобрели ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.

Компонентами добавки являются зеленый чай, рисовая лузга и витамины. Ее выпустят в гражданский оборот после завершения всех необходимых клинических исследований и экспериментов. Астронавты для защиты костей во время нахождения в космосе будут добавлять разработку в пищу.

Ученые поставили цель создать добавку после экспериментов, проведенных на лабораторных грызунах. Подопытных помещали в состояние невесомости. Результаты показали, что условия способствуют разрушению костной ткани и атрофии мышц. Сначала добавку испытают на животных, а затем направят на проверку специалистам кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ.

Ранее эксперты сравнили, как питаются российские и американские астронавты. Сходства и различия пищевых правил в двух странах помог выяснить известный космонавт Сергей Крикалев.