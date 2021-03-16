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Ученые из Новосибирска создали пищевую добавку для укрепления костей космонавтов

Ученые из Новосибирска создали пищевую добавку для укрепления костей космонавтов

Новосибирск, 16 марта. Новую пищевую добавку, которая позволит защитить кости космонавтов, изобрели ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.

Компонентами добавки являются зеленый чай, рисовая лузга и витамины. Ее выпустят в гражданский оборот после завершения всех необходимых клинических исследований и экспериментов. Астронавты для защиты костей во время нахождения в космосе будут добавлять разработку в пищу.

Ученые поставили цель создать добавку после экспериментов, проведенных на лабораторных грызунах. Подопытных помещали в состояние невесомости. Результаты показали, что условия способствуют разрушению костной ткани и атрофии мышц. Сначала добавку испытают на животных, а затем направят на проверку специалистам кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ.

Ранее эксперты сравнили, как питаются российские и американские астронавты. Сходства и различия пищевых правил в двух странах помог выяснить известный космонавт Сергей Крикалев.

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