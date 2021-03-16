Киев, 16 марта. Опытные образцы мобильного противокорабельного комплекса с ракетами «Нептун» поступили на вооружение украинских ВМС.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что эти комплексы значительно усилят сдерживающий потенциал украинских вооруженных сил и укрепят позиции страны на море. Он также добавил, что все украинские военные корабли будут объединены в единую систему обороны, чтобы отражать агрессию противника с моря.

Поступившие на вооружение ВМСУ ракеты способны поражать цели на расстоянии до 280 километров. Ее скорость составляет всего 900 км/ч, а высота полета — 3-10 метров над уровнем море. Александр Турчинов, уже не будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в июле 2019 года заявил, что эти ракеты смогут за несколько минут «уничтожить» Крымский мост.

Ранее китайские аналитики рассказали о последствиях возможного нападения Украины на Крымский мост. Эта провокация обернется военным поражением ВСУ, поскольку российская армия во много раз сильнее и даст сокрушительный отпор, а силы НАТО не станут помогать Украине, чтобы не оказаться под ударом.