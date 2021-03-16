Евгений Гришковец готовит спектакль к 300-летию Кузбасса

Кемерово, 16 марта. Знаменитый актер режиссер Евгений Гришковец готовит спектакль о Кемеровской области. Постановку приурочат к 300-летию региона.

Юбилей Кузбасса будут отмечать 6 июля 2021 года. В региональном министерстве культуры и национальной политики рассказали, что к важной дате готовятся различные мероприятия как областного, так и всероссийского уровня.

«В числе мероприятий, посвященных юбилею региона, запланировали экспедиционный межрегиональный проект «300 лет открытий», большие гастроли Московского театра Олега Табакова, сибирский музыкальный форум «Акколада», постановку известным режиссером Евгением Гришковцом спектакля о Кузбассе», — сообщили в ведомстве изданию «Сибдепо».

В министерстве добавили, что 1 апреля в Третьяковской галерее откроется выставка, приуроченная к 300-летию Кузбасса. Всего в муниципальных образованиях региона к юбилею запланировано свыше тысячи мероприятий.

Евгений Гришковец признавался в интервью ФАН, что его семья отмечает Новый год не 31 декабря, как делает вся страна, а в другую дату. При этом режиссер и его близкие соблюдают многие праздничные традиции.