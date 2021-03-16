«Новатэк» и «Газпром» захватывают европейский рынок газа

Москва, 16 марта. Компании «Газпром» и «Новатэк» конкурируют за поставки топлива в Европу. В 2020 году было транспортировано около 84 млн тонн СПГ. Россия направила 22 млн тонн, США — 20 млн тонн.

Впервые по соответствующему показателю Российская Федерация обогнала Соединенные Штаты Америки. По словам эксперта Финансового университета при российском правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в минувшем году операционные расходы на сжижение и доставку американского СПГ были слишком высоки для покупателей. Он также отметил, что 16 млн тонн российского сжиженного природного газа было поставлено в Европу «Новатэком», остальное — «Газпромом».

Он назвал проблемой «Новатэка» отсутствие у предприятия достаточного количества танкеров с ледовым сопровождением для круглогодичного использования Северного морского пути. Ситуация может измениться после строительства перевалочного хаба на 20 млн тонн, передает «Взгляд».

Ранее запасы голубого топлива в европейских подземных хранилищах истощились на фоне аномальных холодов. Они снизились до 33% — самого низкого показателя за последние два года.