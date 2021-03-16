Тренер Нина Мозер объяснила, что общего у Цискаридзе и Тутберидзе

Москва, 16 марта. Заслуженный тренер России Нина Мозер заявила, что у танцора балета Николая Цискаридзе и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе есть кое-что общее. Это — методика работы.

Тутберидзе и Цискаридзе выпускают талантливых спортсменов и танцоров. Но мало кто знает, как молодые подопечные Николая и Этери становятся новыми звездами. По словам Мозер, Тутберидзе и Цискаридзе — жесткие наставники.

«Могу сказать, что Цискаридзе — такой же жесткий, как Тутберидзе. Буквально вчера в разговоре с одним из своих хороших знакомых я говорила, что каждый ведет по-своему: методика обучения, ознакомления у всех разная, и каждая имеет право на жизнь. Как я говорю, в фигурном катании (надо смотреть) на табло. Результат есть — до свидания!» — сказала Мозер в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

По ее словам, Цискаридзе интересуется фигурным катанием и даже просил взять его в качестве хореографа. Но Нина Михайловна считает, что артист балета не должен ставить программу фигуристам, поскольку нужно прекрасно стоять на коньках, чтобы понимать тонкости этого вида спорта.

Бывшие подопечные Тутберидзе жаловались, что тренер использовала жесткие методы работы для достижения результатов на соревнованиях. Не восхищаются методикой звезды фигурного катания и ее коллеги. Например, фигуристка Ирина Слуцкая не считает эффективной систему Тутберидзе.