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Депутаты ГД во II чтении рассмотрели закон об ответственности за реабилитацию нацизма

Депутаты ГД во II чтении рассмотрели закон об ответственности за реабилитацию нацизма

Москва, 16 марта. Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас штрафы за такие действия составляют до 500 тысячи рублей, а уголовного наказания за оскорбление ветеранов нет.

Законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма был внесен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно поправкам в уголовный кодекс, интернет приравнивается к СМИ в части ответственности за распространение информации, оправдывающей нацизм. Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой о наказании юрлиц штрафов за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о роли Советского Союза во Второй мировой войне. После первого чтения законопроект был дополнен поправками, предусматривающими наказание за оскорбления ветерана.

Глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газаев ранее в беседе с ФАН призвал чаще называть улицы российских городов именами героев Великой Отечественной войны. По его словам, таким образом новые поколения россиян будут знать, благодаря кому мир был освобожден от нацизма.

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