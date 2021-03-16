Депутаты ГД во II чтении рассмотрели закон об ответственности за реабилитацию нацизма

Москва, 16 марта. Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас штрафы за такие действия составляют до 500 тысячи рублей, а уголовного наказания за оскорбление ветеранов нет.

Законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма был внесен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно поправкам в уголовный кодекс, интернет приравнивается к СМИ в части ответственности за распространение информации, оправдывающей нацизм. Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой о наказании юрлиц штрафов за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о роли Советского Союза во Второй мировой войне. После первого чтения законопроект был дополнен поправками, предусматривающими наказание за оскорбления ветерана.

Глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газаев ранее в беседе с ФАН призвал чаще называть улицы российских городов именами героев Великой Отечественной войны. По его словам, таким образом новые поколения россиян будут знать, благодаря кому мир был освобожден от нацизма.